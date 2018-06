Esporte Convidado por Putin, Blatter deve assistir a Portugal x Marrocos na Copa

Afastado da Fifa desde 2015, o suíço Joseph Blatter recebeu convite do presidente da Rússia, Vladimir Putin, para comparecer à Copa do Mundo. E deve assistir ao seu primeiro jogo no duelo entre Portugal e Marrocos, no dia 20, próxima quarta-feira, no estádio Luzhniki, em Moscou. De acordo com o assessor de Blatter, Thomas Renggli, o ex-presidente da Fifa estará na cap...