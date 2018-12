Esporte Contratação de Danilo traz repercussão fora de campo Clube colorado projeta ações para lucrar com incorporação do experiente meia ao elenco para 2019

O Vila Nova trata a contratação do meia Danilo como a vinda de um jogador que agregará ao clube na parte técnica e tática, além de sua experiência e mentalidade vencedora. No entanto, é inegável que o clube trabalha para explorar também a imagem do jogador que foi vencedor por clubes como Goiás, São Paulo e, principalmente, o Corinthians, onde jogou por quase uma décad...