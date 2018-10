Esporte Contra time do Z4, Vila Nova busca ficar colado no G4 Mesmo se vencer, Tigre não entrará no grupo dos quatro primeiros. Clube espera bom público no Serra

O Vila Nova enfrenta o Juventude neste sábado, às 16h30, no Serra Dourada, em busca de colar no grupo de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro (G4). O Tigre quer aproveitar o embalo da última vitória em Goiânia, sobre o Boa Esporte, e consolidar sua aproximação ao G4. O time colorado deve contar com apoio de um bom público e se cerca de cuidados para não esco...