Contra racismo, lateral inglês pede para família não ir à Rússia acompanhar Copa

O lateral-esquerdo Danny Rose disse que pediu à família dele que não vá à Rússia assisti-lo representar a seleção da Inglaterra na Copa do Mundo, que começa no próximo dia 14, por causa do histórico de racismo no país-sede da competição. De pele negra, o jogador do Tottenham afirmou que não tem esperança de que as autoridades russas e a própria Fifa vão conseguir coibir c...