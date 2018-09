Esporte Contra oscilação, lateral espera reação do Atlético como visitante Mascarenhas fala do momento de instabilidade que o Dragão vive quando joga fora de casa na Segundona

O Atlético joga nesta sexta-feira (7 de setembro) diante do Oeste, na Arena Barueri, em Barueri (SP). Nesta partida, o Dragão busca voltar ao grupo dos quatro melhores colocados (G4) da Série B. Vencer o adversário significa sonhar com o G4 e, além de tudo, acabar com jejum de vitórias fora de casa que vem desde 14 de julho, quando bateu o Fortaleza (1 a...