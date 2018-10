Esporte Contra o pior mandante, Goiás busca vitória em uma das “oito finais” Goleiro Marcos se diz confiante após apoio de Ney Franco e confia em triunfo esmeraldino atuando em Caxias do Sul, contra o Juventude

Melhor visitante em aproveitamento de pontos da Série B, o Goiás encara o pior mandante da competição nacional na próxima sexta-feira (12), no Alfredo Jaconi. Apesar da má fase do Juventude, o goleiro Marcos espera um jogo aberto contra o 17º colocado do campeonato. “A gente sabe que é um jogo muito difícil. A equipe deles tentando sair de uma situação incômoda ...