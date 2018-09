Esporte Contra o Galo, Timão tem avaliação decisiva para a defesa Preocupado com gols sofridos, Corinthians encara o Atlético (MG), dono do melhor ataque da Série A

Melhor defesa do Brasil em quatro das últimas oito edições do Campeonato Brasileiro, o Corinthians perdeu a “pegada” em 2018. O time está apenas em 4º lugar entre as melhores zagas do torneio, atrás de Grêmio, Inter e Palmeiras. Mesmo jogando em casa, às 21 horas deste sábado, o time está preocupado com a quantidade de gols sofridos, com um agravante: o adversário é ...