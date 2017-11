Contra o Figueira, Vila Nova tenta melhorar rendimento contra equipes que lutam para não cair

Nesta terça-feira (14), o Vila Nova volta a campo pela Série B após o empate por 1 a 1 com o Inter, fora de casa. Contra o Figueirense, às 20h30, no Serra Dourada, o time colorado tentará acabar com a sequência de cinco jogos sem vitória. A equipe catarinense ainda luta contra o rebaixamento à Série C e adversários nessas condições têm tirado pontos do Tigre.

Se contra os concorrentes direto pelo acesso o Vila Nova conseguiu ter pontuação equilibrada, em confrontos considerados mais fáceis, em teoria, o mesmo não pode ser dito. Em jogos contra Brasil de Pelotas, Santa Cruz, Juventude e Paysandu, por exemplo, o Tigre somou apenas 4 de 24 de pontos disputados.

“Se tivéssemos pontuado melhor contra esses times, estaríamos em uma situação mais confortável. Desses jogos, o único que não jogamos bem foi contra o Santa Cruz. No restante, fomos pra cima, criamos. Infelizmente, o resultado não veio", avaliou o volante Fagner, que assim como seu companheiro de meio de campo, Geovane, cumprirá suspensão diante do Figueirense pelo acúmulo de três cartões amarelos. Léo Rodrigues é outro que está suspenso.

Fagner salienta que o Vila Nova continuará acreditando no acesso e buscará, contra Figueirense, Náutico e Londrina, os jogos que restam ao Tigre na Série B, repetir o futebol apresentado no 1º turno para conseguir a inédita trinca de vitórias na Série B, que pode colocar o time na Série A, dependendo ainda dos resultados dos adversários.

“Se fizermos nossa parte, não vamos precisar olhar os aplicativos de resultados. Acredito que não será preciso secar porque eles (adversários direto pelo acesso) vão fazer jogos difíceis”, acrescentou Fagner, que cobra uma solução de problema. “Estamos jogando do mesmo jeito que foi no 1º turno, mas o resultado não está vindo. Procuramos trabalhar forte para solucionar esse problema de não vencer jogos”, finalizou o volante.