Esporte Contra lanterna, Tigre busca nova luz Vila Nova recebe o Boa Esporte, último colocado da competição e precisa vencer para manter sonho vivo

O torcedor colorado não espera outro resultado que não seja a vitória sobre o lanterna Boa Esporte, neste sábado, às 16h30, no Serra Dourada. Ainda na luta pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova encara o desafio de não escorregar na casca de banana e somar pontos para manter vivo o projeto de chegar à elite do futebol nacional. Uma derrota para o t...