Esporte Contra Guarani, Claudio Tencati espera um jogo aberto O Dragão ocupa a 3ª colocação, com 34 pontos, já o Guarani é o 7º, com 32 pontos

Atlético e Guarani se enfrentam nesta terça-feira (21), às 21h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O confronto, que além de valer uma vaga no G4, já que o time paulista está a dois pontos do Dragão, 3º colocado, com 34 pontos, promete ser aberto, principalmente pelos números dos ataques das equipes, que estão entre os melhores da Série B, o Dragão já marcou 32 v...