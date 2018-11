Esporte Contra Figueirense, Vila Nova registra pior público do ano Apenas 1.078 pagaram ingresso para ver a vitória colorada por 3 a 1

Após a goleada sofrida para Brasil de Pelotas e as chances de acesso terem reduzido, poucos torcedores do Vila Nova compareceram nesta sexta-feira (9) ao duelo diante do Figueirense. Ao todo, 1.078 pessoas pagaram ingresso. O público foi o pior do colorado no ano, superando a marca do jogo diante do Rio Verde, no dia 18 de fevereiro, pelo Goianão, na qual 1.495 torcedores p...