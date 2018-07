Esporte Contra Criciúma, Alex Silva quer a vitória para o esmeraldino manter a boa fase O alviverde ocupa a 11ª colocação da Série B, com 18 pontos

Vindo em seu melhor momento na Série B, com 4 vitórias nos últimos 5 jogos, o Goiás quer manter a boa fase diante do Criciúma, nesta sexta-feira (13), jogando no estádio Olímpico, local no qual o esmeraldino está invicto nesta segundona, em 3 jogos, são 3 triunfos. Mesmo com o esmeraldino em boa fase e o rival estando na zona do rebaixamento, os jogadores do alviverde p...