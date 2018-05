Esporte Contra Coritiba, Hemerson Maria terá retorno de Mateus Anderson ao ataque colorado O colorado, 3º colocado na Série B, com 13 pontos, duela na sexta-feira (25), às 21h30, no Couto Pereira, contra o Coxa, 6º colocado, com 11 pontos

Hemerson Maria está preparando o Vila Nova para o duelo diante do Coritiba, na sexta-feira (25), no Couto Pereira. Em relação a equipe titular, o treinador tem uma dúvida, já que no treino desta terça-feira (22), o volante Moacir sentiu uma fisgada na coxa esquerda e saiu do treino mais cedo. A boa notícia é o retorno do atacante Mateus Anderson, que havia ficado de f...