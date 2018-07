Esporte Continuidade de Tite era desejo de 76% dos brasileiros, diz pesquisa Pesquisa mostra que torcedores estão satisfeitos com o trabalho do treinador e que 59% deles acreditam que a troca de poucos jogadores já fariam a equipe melhorar

A maioria dos brasileiros era favorável à permanência do técnico Tite no comando da seleção brasileira, sacramentada nesta quarta-feira. Segundo o Ibope Inteligência, 76% dos brasileiros queriam que ele continuasse no cargo e apenas 12% defendiam sua saída. Além disso, 5% eram indiferentes e 7% não sabiam ou não responderam. Na pesquisa, foram ouvidos 2.002 torcedores e...