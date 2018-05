Esporte Contestado, Fred se coloca à disposição de Tite: "Jogo onde precisar" Jogador do Shakhtar Donetsk deve se transferir para o futebol inglês após o Mundial da Rússia

Contestado por parte da torcida ao ter seu nome anunciado como um dos 23 jogadores que defenderão o Brasil na Copa do Mundo, o volante Fred disse que vê as críticas ao seu nome como "normais". O jogador do Shakhtar Donetsk - que deve se transferir ao futebol inglês após o Mundial da Rússia - considerou que conquistou a confiança de Tite devido à sua última temporada p...