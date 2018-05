Esporte Conquista do hexa pode render três prêmios em dinheiro para elenco da seleção Diferente de outros mundiais, para a Copa da Rússia, o elenco vai receber um prêmio por ter sido convocado

A comissão técnica da seleção brasileira decidiu mudar a forma de premiação financeira dada aos atletas na Copa do Mundo. Nesta segunda-feira (21), o coordenador de seleções da CBF, Edu Gaspar, revelou que o elenco poderá ter até três premiações no Mundial da Rússia - e duas delas passam por estar em Moscou para a disputa da decisão. Os valores não foram revelados. ...