Esporte Conmebol suspende técnico do Boca Juniors de jogo decisivo contra o Palmeiras O técnico foi suspenso pela Conmebol por uma partida devido ao atraso da equipe para entrar em campo

Guillermo Barros Schelotto não estará no banco de reservas do Boca Juniors na partida de volta da semifinal da Libertadores, contra o Palmeiras, nesta quarta-feira, às 21h45, no Allianz Parque. O técnico foi suspenso pela Conmebol por uma partida devido ao atraso da equipe para entrar em campo após o intervalo no jogo de ida, vencido pela equipe argentina por 2 a 0. O...