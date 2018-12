Esporte Conmebol rejeita recurso do Boca Juniors e confirma final no domingo Por conta da confusão nos arredores do Monumental de Núñez, o Boca queria que o River Plate fosse excluído da Libertadores

A Conmebol rejeitou nesta quinta-feira (6) o recurso do Boca Juniors e confirmou a realização da segunda partida da final da Libertadores. O clube argentino pedia o título da competição sem ter que entrar em campo no domingo, mas teve a ação negada pela entidade continental. O recurso do Boca foi realizado no dia 30 de novembro, para o Tribunal de Apelações da Conmebol...