Esporte Conmebol divulga logo da Copa América de 2019, no Brasil Competição será disputada em junho de 2019, por 12 seleções

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Conmebol revelaram ontem (16) o logo da Copa América de 2019, que será disputada no Brasil, e iniciaram a contagem regressiva para a competição. O emblema do torneio possui as cores da bandeira do Brasil e as imagens de alguns torcedores vibranco com o troféu da competição. De acordo com o chefe do Comitê Organizador...