Esporte Conmebol define calendário da Libertadores, Sul-Americana e Recopa em 2019 Em maio, ambos os campeonatos terão um sorteio cada para definir confrontos de mata-mata

A Conmebol divulgou o calendário das competições sul-americanas que vão ser realizadas em 2019. Com a final da Copa Libertadores confirmada para acontecer em jogo único na próxima temporada, a competição vai ser disputada em datas reservadas em 19 semanas do ano - o primeiro jogo da fase preliminar será em 22 de janeiro e a decisão em 23 de novembro. O modelo da C...