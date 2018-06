Esporte Conmebol dá apoio à candidatura da América do Norte e Marrocos protesta na Fifa A decisão sobre a futura sede do Mundial de 2026 vai acontecer nesta quarta-feira (13)

A candidatura do Marrocos vai protestar diante do Comitê de Ética da Fifa em razão da decisão da Conmebol de não permitir que os norte-africanos apresentassem seus planos para sediar a Copa do Mundo de 2026. Na quarta-feira, a entidade sul-americana realizou sua reunião antes do Congresso da Fifa, em Moscou. Mas, num cenário marcado pela escolha da Copa de 2026, ...