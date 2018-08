Esporte Conmebol confirma local da final da Libertadores em jogo único para 2019 Anúncio ocorreu nesta terça-feira (14); Copa Sul-Americana também terá final em partida única

A Conmebol anunciou nesta terça-feira (14) que a final da Copa Libertadores de 2019, em partida única, vai acontecer em Santiago, capital do Chile. Presidente da Federação de Futebol do Chile, Arturo Salah, informou que o local escolhido para a realização do jogo foi o Estádio Nacional, com capacidade para 55 mil pessoas. A entidade também anunci...