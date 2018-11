Esporte Conmebol confirma final do torneio no Santiago Bernabéu, em Madri A definição surpreendeu porque nem o Santiago Bernabéu e nem a Espanha apareciam nos últimos dias como possíveis destinos da final

Depois de muita polêmica, a Conmebol chegou a um veredicto sobre a grande decisão da Copa Libertadores. A entidade sul-americana anunciou, na noite desta quinta-feira, o estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, em Madri, na Espanha, como sede do confronto entre River Plate e Boca Juniors, que acontecerá no dia 9 de dezembro, um domingo, às 17h30 (de Brasília)....