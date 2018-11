Esporte Conmebol altera estádio em São Paulo

A Arena Corinthians foi confirmada nesta sexta-feira (23) pela Conmebol como uma das sedes da Copa América de 2019, que será disputada no Brasil. O estádio substitui a Arena do Palmeiras, que havia sido incluída na competição inicialmente. Com isso, a capital paulista permanece com dois estádios - o outro é o Morumbi. A mudança foi aprovada em reunião do conselho da ent...