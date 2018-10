Esporte Conmebol agenda sorteio da Copa América, no Brasil, para 24 de janeiro A Copa América será disputada entre os dias 14 de junho e 7 de julho, em cinco cidades-sede: Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo

A Conmebol anunciou nesta sexta-feira a data do sorteio da Copa América 2019, que será disputada no Brasil. A definição dos grupos da competição continental está marcada o dia 24 de janeiro, às 20h30 (horário de Brasília), no complexo cultural Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. O sorteio vai definir como serão divididas em grupos as 12 seleções participantes do torneio ...