Confronto precoce de gigantes na Liga dos Campeões

O confronto mais aguardado das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa começa nesta quarta-feira, às 17h45 (de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, com a primeira disputa direta pelo torneio entre dois candidatos ao título de melhor jogador do mundo. O português Cristiano Ronaldo e o Real Madrid encaram Neymar e o Paris Saint-Germain, que sonham com ...