Esporte Confirmado no Libertad, Martín Silva recebe homenagem do Vasco em despedida

O Vasco se despediu oficialmente nesta quinta-feira do goleiro uruguaio Martin Silva, que deixou o clube carioca após cinco anos e foi confirmado como novo reforço do Libertad, do Paraguai, com o qual assinou contrato até o final de 2021."O Clube de Regatas Vasco da Gama agradece por cada minuto que caminhamos juntos, temos certeza que novas glórias virão para nós dois....