Confirmado como titular, Mateus Vital quer dar mais dinâmica ao ataque corintiano

O meia Mateus Vital foi confirmado no treino desta quinta-feira (20) entre os titulares do Corinthians para o duelo de domingo contra o Internacional pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador entrará na vaga de Roger e espera agora dar maior movimentação para o ataque alvinegro, que marcou apenas oito gols nos últimos dez jogos. "Quando entrei nos dois j...