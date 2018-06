Esporte Confira o que as seleções precisam para se classificar às oitavas da Copa Rodada decisiva da fase de grupos do Mundial começa nesta segunda-feira (25) e vai até a quinta (28)

A terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo começou nesta segunda-feira (25) com seis seleções já com vaga assegurada, oito eliminadas e outras 18 ainda em busca de classificação, entre elas, grandes potências como Brasil, Alemanha, Espanha e Argentina. Veja a situação de cada um dos grupos e o que precisa acontecer para as seleções se classificarem. Já estão ...