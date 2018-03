Confira em imagens a vitória do Atlético sobre o Goiás

Atlético e Goiás fizeram clássico movimentado no Serra Dourada neste domingo (11). As equipes buscavam a vitória para objetivos distintos, mas o Dragão levou a melhor e segue vivo na busca por uma vaga na fase final do Campeonato Goiano.

Com a vitória, o time rubro-negro aparece na 6ª colocação geral do Estadual e precisa vencer seus próximos jogos (Anapolina e Iporá), além de torcer para tropeços de rivais para garantir presença na semifinal. O Goiás, por sua vez, ainda quer garantir a liderança geral do Goianão. Confira abaixo uma galeria de imagens do confronto que encerrou a 13ª rodada do Campeonato Goiano.