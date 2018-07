Esporte Confira a seleção da Copa escolhida pelos leitores do POPULAR A escalação tem o craque da Copa, Modric, e o Brasil como a segunda seleção com mais jogadores representados

Os leitores do POPULAR elegeram a seleção dos jogadores que mais se destacaram na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, que terminou no último domingo (15), com a vitória da França diante da Croácia por 4 a 2. A votação teve início logo após os duelos das semifinais no dia 12 e, apesar do torneio ter contado com a presença de 736 atletas convocados, a equipe de reportagem decidiu ...