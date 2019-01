Esporte Condições do Serra Dourada colocam dúvida sobre abertura do Goianão; veja fotos Administração busca laudos de liberação do estádio, que tem falhas no gramado, bomba de drenagem queimada e sistema de aquecimento nos vestiários danificado

A dez dias do jogo de abertura do Campeonato Goiano, há dúvidas sobre o local do confronto entre Vila Nova e Aparecidense, no dia 19. A partida está prevista para o Serra Dourada, mas as condições do estádio (veja galeria de fotos ao fim da reportagem) podem inviabilizar o evento no local. Assim, cogita-se a transferência do duelo para o Olímpico. Apesar das falhas no gramad...