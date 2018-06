Esporte Concorrência aberta pela camisa 10 esmeraldina Sem Felipe Gedoz, lesionado, Giovanni, Renato Cajá e Tiago Luís pleiteiam camisa 10 do time alviverde

Em meio a um ritmo frenético de jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico do Goiás, Ney Franco, perdeu um dos seus principais jogadores. O meia Felipe Gedoz sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda na derrota (2 a 1) para a Ponte Preta. Com apenas o dia de hoje para trabalhar, Ney Franco tentará achar um substituto a altura para o duelo diante ...