Esporte Competição Off Road promete agitar público goiano em Senador Canedo O 2ª Desafio Futrica Off Road ocorre entre os dias 14 e 16 de setembro, na antiga estação ferroviária de Senador Canedo

Para superar os desafios da 2ª edição do Desafio Futrica Off Road, os pilotos vão precisar de muita coragem e tração nas rodas dos veículos na pista que será montada na antiga estação ferroviária de Senador Canedo, para a competição que vai do dia 14 a 16 de setembro. Ao todo 6 categorias que vão estar na pista: ATV, UTV, gaiolas 4x2, original 4x4, modificado e monstro. A compet...