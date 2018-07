Esporte Como o Vila Nova, Atlético e Goiás dão adeus à Taça BH Rubro-negro e esmeraldino golearam na rodada, mas não conseguiram evitar eliminação. Vila Nova empatou em jogo cumprindo tabela

Atlético e Goiás venceram seus jogos na Taça BH, na tarde deste sábado (21), mas não conseguiram evitar a eliminação da principal competição sub-17 do País. As equipes se juntam ao Vila Nova, que havia sido eliminado na última rodada. O Atlético venceu Porto Vitória/ES pelo placar de 3 a 0, pelo grupo E, e chegou aos 4 pontos, mesma pontuação do Cruzeiro. Mas, p...