Comissão técnica do Goiás cobrará preparação física do time

Perto de completar 18 anos de trabalho no Goiás, o preparador físico Danny Sérgio iniciou novo ciclo no clube. Pela primeira vez, será responsável pela preparação física do elenco, com a missão de deixar o time pronto para a estreia no Estadual (dia 17, contra a Aparecidense) e com competitividade em alta entre os jogadores. Assim, quer aproveitar o curto espaço da pré-temporada para intensificar preparação física. O elenco será cobrado.

“Na verdade, o Hélio (dos Anjos, técnico) me deu toda liberdade. É a primeira pré-temporada sob o meu comando. É aquele período de trabalho em que se dá ênfase à parte de preparação, especialmente a física”, reiterou o preparador físico, que chegou a ser técnico do time, durante a Série A (2015).

Danny Sérgio abandonou a ideia de ser treinador e, centrado na preparação física, planeja colocar a experiência de temporadas passadas no trabalho. “Nos outros anos, eu entrava mais para corrigir. A preparação será rápida. Vamos tentar maximizar treinos físicos, no campo, associados aos do treinador”, explicou Danny.

A partir do dia 3, o elenco fica concentrado em tempo integral. Ontem, houve treino às 14h30 e, depois, os atletas foram liberados. Um jogo-treino será realizado dia 10, 11 ou 12 de janeiro. Segundo Danny, o elenco está em condições razoáveis, mas jogadores como Liniker e Tiago Luís não deverão jogar dia 17. Liniker, que teve lesão no tornozelo, deve demorar um pouco mais.