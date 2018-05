Esporte Comissão técnica da seleção garante Neymar em alto nível para a Copa O jogador, que se machucou em fevereiro, foi liberado no sábado (12), pelo médico da seleção brasileira para voltar aos treinos com bola

O atacante Neymar vai estar em plenas condições de jogo já para o amistoso do Brasil diante da Croácia, no dia 3 de junho, em Liverpool. A garantia é do médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, que visitou o atacante em Paris no último sábado. "Com relação à recuperação, nós acompanhamos de perto no fim de semana. Ele se encontra muito bem, fizemos exames de i...