Esporte Comissão técnica da seleção defende amistosos diante de equipes mais fracas Brasil tem confronto marcado contra as seleções da Arábia Saudita e Argentina

Criticada por realizar amistosos diante de equipes do segundo - ou mesmo terceiro - escalão do futebol mundial, a comissão técnica da seleção defendeu os dois primeiros confrontos realizados pelo time nacional após a Copa do Mundo, diante de El Salvador e Estados Unidos, e o próximo, frente a Arábia Saudita. De antemão, já antecipou que, à exceção da Argentina, adversários m...