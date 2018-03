Comentaristas e ex-jogadores acreditam que Tite está testando novos jogadores para não cometer erros

A convocação da seleção brasileira para os amistosos contra Rússia e Alemanha, realizada nesta segunda-feira (12) pelo técnico Tite, trouxe algumas novidades, em relação as últimas convocações e ela foi vista como uma tentativa do treinador do Brasil de evitar equívocos pensando na Copa do Mundo.

“A base está definida. Acredito que ele (Tite) surpreendeu muita gente com a convocação do Talisca, William José, Neto e Geromel, mas penso que na cabeça dele está tudo bem definido quem vai para o Mundial. É normal chamar algumas novidades, mas acredito que ele faz isso para não cometer equívoco de não ter analisado todos durante a preparação”, analisa o comentarista da TV Anhanguera, Erlisvá Carlos.

Para o ex-atacante Roni, todos os jogadores convocados estão em ótimas situações nos seus respectivos clubes. “O Tite conseguiu fazer um time coletivo, forte na defesa e no ataque. Além de ter conseguido tirar o melhor de cada atleta. Na minha opinião, para a Copa, os convocados devem ser os melhores em cada posição. Como foi essa convocação”, opina o ex-jogador goiano, que já foi convocado pela seleção brasileira em 1999.

Volante do Brasil na Copa de 2010, o ex-jogador Josué vê a seleção brasileira como uma equipe técnica, organizada e com jogadores que podem decidir de forma individual. “O Tite tem uma característica muito forte, que é a motivação. Consegue tirar o máximo de cada jogar. Vejo o Brasil muito forte e acredito que nunca chegamos tão favorito ao título como neste ano”, salienta Josué.