Comandante do Dragão tem histórico positivo contra rival

O técnico Claudio Tencati tem um histórico positivo contra o Vila Nova. O fato pode ser uma arma a mais para o Dragão surpreender e quebrar a invencibilidade do adversário neste domingo, às 17 horas, no Estádio Serra Dourada, pela 10ª rodada do Campeonato Goiano. O comandante rubro-negro, que foi técnico do Londrina por quase 7 anos, enfrentou o clube colorado em sei...