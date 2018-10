O último clássico goiano da temporada 2018 teve casa cheia, disputa intensa dentro de campo, mas nenhuma torcida pôde celebrar após o apito final. Atlético e Vila Nova ficaram no empate por 2 a 2 em duelo realizado no Estádio Antônio Accioly, neste sábado (6), pela 30ª rodada da Série B.



A partida teve a presença de 7.979 pagantes, estabelecendo um novo recorde de público pagante no Estádio Antônio Accioly, superando os 4.747 torcedores que viram a reabertura da casa do Dragão, contra o Coritiba: 1 a 0.

Os gols da partida foram marcados nos dois tempos de jogo. O primeiro aos 8 minutos do 1º tempo, com o meia Alan Mineiro, que arriscou de longe e abriu o placar. Com dois pênaltis, Thiago Santos e Júlio César viraram para o Atlético, após duas penalidades. No final do etapa complementar, Diego Giaretta empatou o duelo após belo voleio.

Atlético e Vila Nova permanecem empatados, agora, com 45 pontos, mas terminam a 30ª rodada com três pontos de distância para o 4º colocado, o Avaí. O Tigre ainda perde nos critérios de desempate, por ter duas vitórias a menos em comparação com os números do Leão.



Em 2018 foram 11 clássicos envolvendo clubes de Goiânia. O Vila Nova termina a temporada invicto contra os rivais. Em 8 jogos, venceu quatro e empatou quatro duelos. O Atlético obteve uma vitória, foi derrotado três vezes e empatou duas partidas. Já o Goiás, dos sete clássicos, perdeu quatro, venceu dois e empatou um.



Atlético e Vila Nova voltam a campo na próxima semana. Na sexta-feira (12), o Dragão encara o Sampaio Corrêa, no Estádio Antônio Accioly, a partir das 20h30. No dia seguinte, o Tigre desafia o Boa Esporte, às 16h30, no Serra Dourada.

FICHA TÉCNICA

Série B: 30ª rodada

Jogo: Atlético 2x2 Vila Nova

Local: Estádio Antônio Accioly



Árbitro: Leandro Vuaden (RS)

Assistentes: Marcelo Van Gasse (SP) e Jorge Bernardi (RS)

4º Árbitro: Eduardo Tomaz (GO)

Atlético: Jefferson; Jonathan (Alisson), Gilvan, Oliveira e Mascarenhas; Bambu, Rômulo e João Paulo (André Luis); Kayzer (Vitinho), Thiago Santos e Júlio César. Técnico: Cláudio Tencati.

Vila Nova: Rafael Santos; Moacir, Wesley Matos, Giaretta e Gastón; Geovane, Wellington Reis (Rafael Barros) e Alan Mineiro; Elias (Alex Henrique), Mateus Anderson e Lucas Braga (Hélder). Técnico: Hemerson Maria.

Gols: Alan Mineiro, aos 8 minutos do 1º tempo (Vila Nova), Thiago Santos, aos 24 minutos, Júlio César, aos 32 minutos (Atlético) e Diego Giaretta, aos 45 minutos do 2º tempo (Vila Nova).

Cartões amarelos: Wellington Reis, Wesley Matos, Geovane, Heitor (Vila Nova) Thiago Santos e Rômulo (Atlético).

Público pagante: 7.979

Público total: 8.913

Renda: R$ 103.350,00

Confira como foi o último clássico goiano da temporada: