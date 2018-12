Esporte Com Vinicius Junior titular, Real Madrid leva 3 a 0 do CSKA em casa Apesar da derrota, o time espanhol terminou na 1ª colocação do Grupo G, com 12 pontos. O CSKA terminou em 4º, com 7

O CSKA Moscou venceu de forma surpreendente o Real Madrid, por 3 a 0, no Santiago Bernabéu, nesta quarta-feira (12), pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Apesar de classificado e de estar com um time misto, o resultado evidentemente não agradou aos jogadores do time espanhol que deixaram o gramado visivelmente abatidos. O Real Madrid começou o j...