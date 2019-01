Esporte Com Vinícius Junior como titular, Real Madrid perde para Real Sociedad em casa A equipe de Madrid segue na 5ª colocação, com 30 pontos. A Real Sociedad está na 11ª posição, com 22 pontos

No primeiro jogo de Vinícius Junior como titular no Campeonato Espanhol, o Real Madrid perdeu para a Real Sociedad, por 2 a 0, em pleno estádio Santiago Bernabéu, neste domingo (6), pela 18ª rodada. Com a derrota, a sexta na competição, o Real permanece na quinta colocação, com 30 pontos, sete a trás do líder Barcelona, que ainda joga neste domingo, ficando distante da...