Esporte Com Victor Ramos na zaga, Goiás busca maior estabilidade defensiva

Diante do Brasil de Pelotas, além de buscar terminar o 1º turno mais próximo de seu objetivo - o grupo dos quatro primeiros colocados (G4) -, o Goiás também buscará chegar a uma sequência que ainda é inédita para ele dentro da Série B do Campeonato Brasileiro: ficar dois jogos consecutivos sem sofrer gol. Com a instabilidade vivida no início da Segundona, a equipe e...