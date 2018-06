Esporte Com velhos conhecidos do futebol goiano, Paysandu enfrenta Goiás de olho no G4 O duelo contra o esmeraldino é nesta sexta-feira (8), às 20h30, no estádio Olímpico

Brigando para entrar no G4 da Série B, o Paysandu, que ocupa a 5ª colocação, com 15 pontos, enfrenta o Goiás, nesta sexta-feira (8), no estádio Olímpico, às 20h30. Para esse duelo, o time paraense conta com dois velhos conhecidos do futebol goiano, Moisés, que teve passagem de sucesso pelo Vila Nova e Cassiano, atacante que não conseguiu render o mesmo que o companheiro e...