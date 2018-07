Esporte Com variações táticas, Goiás aumenta rendimento Alviverde teve aproveitamento de 76,2% desde que conquistou sua primeira vitória na competição - contra o Atlético, na 8ª rodada

São cinco jogos sem perder, cinco pontos atrás do Coritiba, que fecha o G4, e a zona de rebaixamento cada vez mais distante. A arrancada surpreendente do Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro rendeu ao time um aproveitamento de 76,2% desde que conquistou sua primeira vitória na competição - contra o Atlético, na 8ª rodada, por 3 a 1. Desde então, em 21 pontos dispu...