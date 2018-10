Esporte Com VAR e golaço de De Arrascaeta, Cruzeiro bate o Corinthians na Arena e é hexa da Copa do Brasil Meia uruguaio viajou um dia inteiro após jogar pela seleção de seu país, entrou no segundo tempo do jogo em Itaquera e selou a vitória celeste na partida decisiva do maior torneio de mata-mata do futebol nacional

O árbitro de vídeo participou de maneira inédita de uma final no futebol brasileiro e acabou como protagonista. Com atuação em dois lances capitais na partida, foi decisivo na vitória do Cruzeiro por 2 a 1 sobre o Corinthians nesta quarta-feira, em Itaquera . O time mineiro, que não tem nada com isso, com o resultado, garantiu o hexa da Copa do Brasil e se tornou o m...