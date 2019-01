Esporte Com valor de até R$ 890, ingresso da Copa América começa a ser vendido nesta 5ª Nesta primeira fase, as vendas acontecerão exclusivamente pelo site e a única forma de pagamento será via cartão de crédito

Começa às 18h desta quinta-feira a primeira fase da venda de ingressos para a Copa América, que será realizada entre 14 de junho e 7 de julho, no Brasil. O valor dos bilhetes varia de R$ 120 a R$ 890 - os jogos na Arena Corinthians e do Grêmio terão ainda uma categoria com ingressos a R$ 60, já que os dois estádios possuem uma área sem cadeiras. Os bilhetes mais c...