Com um pé na semifinal, Goiás garante vitória com time jovem

O Goiás ficou longe de ser brilhante no triunfo de ontem, sobre o Itumbiara, por 2 a 1, no Estádio Serra Dourada, mas o técnico Hélio dos Anjos definiu alguns significados do resultado. Entre eles, na visão do treinador alviverde, o mais importante foi garantir a classificação à semifinal - os números ainda não classificam o clube, mas o alviverde está quase lá. O Goiás foi a 23 pontos e lidera o Estadual.

Além da vitória, de virada, o treinador elogiou outro ponto: a presença de jovens na equipe. “Pra mim, não são garotos. São homens. Não vieram ao jogo só porque decidimos fazer rodízio. Jogaram porque treinaram em alto nível”, disse Hélio, que escalou David Duarte, Thalles, Carlos Eduardo, Madison e Léo Teles, todos revelados na base.

Entre os escalados, nenhum tem mais que 30 anos. Alguns são oriundos da base e tiveram a chance de jogar. Ou de estrear, como Léo Teles, de 21 anos. Filho de um dos principais nomes da história do Goiás - Cacau, atacante revelado na base do alviverde e que chegou à seleção brasileira de base -, Léo Teles foi a síntese do jovem estreante. Errou um cruzamento, tentou outra jogada e, após substituir outro talento da base, Thalles, não escondia ar de felicidade. Prometeu guardar a camisa 17, a da estreia, para presentear o pai, que usou a camisa 7 em duas passagens pelo clube.

“Foi uma grande espera. Tenho meu pai como exemplo. Estou no clube desde pequeno, já saí e fui artilheiro no Inhumas (em 2014, fez 6 gols na 3ª Divisão). Espero ter colaborado”, disse Léo Teles. Cultivando o cavanhaque no rosto de menino, garante que continuará trabalhando para receber outras chances.

No jogo, quando Léo Teles entrou, o Goiás já vencia por 2 a 1. Os gols foram marcados no primeiro tempo, todos em lances pelo alto. O Itumbiara abriu placar em falta batida por Gustavo. Era para ser um cruzamento. Porém, a bola passou pela área, enganou o goleiro Marcelo Rangel e entrou no canto, aos 20 minutos. Chovia. Gramado molhado e poucas chances de gol. Entre a chuva e a ventania em parte do primeiro tempo, o Goiás empatou. Thalles cobrou a falta. Elyeser fez o primeiro gol dele no alviverde, aos 25 minutos.

Da ventania, começou a garoa. Nela, Maranhão fez a jogada mais bonita do jogo. Na defesa, como se fosse um lateral esquerdo, apanhou o rebote, deu o chapéu no marcador, atravessou o campo e esperou, no outro lado, o companheiro melhor posicionado. Breno, lateral esquerdo que deveria estar na cobertura, fez a travessia do campo pelo meio e, livre, cabeceou. Goiás 2 a 1, aos 43 minutos.

“Já fui velocista quando mais jovem. Corria muito mais com a bola. Hoje, aprendi a ver o jogo de outra forma. Mas vi o corredor se abrir e resolvi arrancar”, descreveu Maranhão, que carregou a bola por cerca de 80 metros. Assim, o Goiás, dos meninos de Hélio dos Anjos, segurou o resultado e deixou o Itumbiara na parte crítica da tabela, impondo ao último técnico campeão do Estadual, Sílvio Criciúma, a missão de salvá-lo.