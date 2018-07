Esporte Com um a menos, Vasco segura o Grêmio em casa e volta a vencer no Brasileirão Andrés Ríos, logo aos 2 minutos de jogo, marcou o gol que garantiu a vitória do carioca

Com um jogador a menos e na base da raça e da superação, o Vasco segurou as investidas do Grêmio neste domingo (22), em São Januário, e voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Andrés Ríos, logo aos 2 minutos de jogo, fez o gol que garantiu a vitória do time carioca no confronto válido pela 14.ª rodada. O lateral-esquerdo Henrique levou dois amarelos e deixou o ...